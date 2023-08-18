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Россия расширила стоп-лист для граждан Великобритании

МИД: Россия включила в стоп-лист еще 54 граждан Великобритании

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Газета.Ru

Россия включила в стоп-лист еще 54 граждан Великобритании. Об этом сообщает МИД РФ.

Как заявили в министерстве, решение о расширении стоп-листа было принято «в ответ на агрессивную реализацию» Соединенным Королевством «враждебного антироссийского курса, в рамках которого активно применяется механизм односторонних санкций» в отношении граждан РФ и российских экономических операторов. В этот список были внесены представители политического истеблишмента, силовых структур, профессионального юридического сообщества и журналистского корпуса Британии (всего 54 человека).

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что «любые усилия Лондона по дальнейшему раскручиванию антироссийского санкционного маховика неизбежно получат решительный отпор» со стороны Москвы.

Там добавили, что работа над расширением «стоп-листа» РФ в ответ на действия властей Британии будет продолжена.

До этого стало известно, что Лондон наложил санкции на 92 физических и юридических лиц России.

Ранее Британия по ошибке дважды ввела санкции против журналиста Красовского.

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