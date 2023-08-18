Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Антифашистский форум в Минске предложил создать трибунал над неонацистами

Антифашистский конгресс призвал судить неонацистских преступников на Украине

close
100%
Depositphotos

Международный антифашистский конгресс, который прошел в Минске, принял резолюцию, в которой в том числе предложил создать международный трибунал для осуждения неонацистских преступников Украины, передает РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.

«Второй Международный антифашистский конгресс, отмечая острую необходимость для борьбы с неофашизмом коллективных усилий большинства государств и народов, призывает … содействовать усилиям по созданию международного трибунала для привлечения к уголовной ответственности неонацистских военных и политических преступников Украины», — сказано в резолюции.

В документе также содержится просьба к международному сообществу, и прежде всего, ООН всесторонне и объективно оценивать происходящие события в странах, где возрождается фашистская идеология.

Также участники конгресса обратились с призывом к представителям политических партий, общественных организаций и движений объединиться в единый международный антифашистский фронт. Кроме того, они призвали представителей СМИ к правдивому и объективному освещению событий, происходящих в мире и безоговорочному осуждению любых проявлений фашизма, нацизма и шовинизма. По мнению участников форума, необходимо с неуклонной твердостью разоблачать авторов фальсификаций истории войн, решения политических структур коллективного Запада по пересмотру уроков Великой Отечественной и Второй мировой войн, используя для этого международные площадки, а также все возможности стран и общества для политической и информационной борьбы против фашизма.

В резолюции также указывается, что нужно совершенствовать международное и национальное право, гарантирующее безусловное наказание фашистских преступников, недопущение реабилитации фашизма. Помимо этого, в документе содержится призыв активно выявлять и вводить в широкий общественный оборот документы и материалы о преступлениях фашизма и самоотверженной борьбе с ним прогрессивных сил.

Участниками этого форума стали представители свыше 30 стран мира.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что преступления неонацистов на Украине против мирного населения — этнические чистки, карательные акции, свидетельствуют о том, что уроки истории забыты.

Ранее немецкий политик сравнил Украину с нацистской Германией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях