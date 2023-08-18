МИД опроверг заявление СМИ о намерении РФ втянуть Белоруссию в конфликт на Украине

Министерство иностранных дел России опровергло заявление литовского СМИ о том, что РФ якобы намерена провести операцию «под чужим флагом» на территории Белоруссии для втягивания ее в конфликт на Украине. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Как указали в министерстве, такой «не менее захватывающий сюжет» является выдумкой литовского телеканала TV3. Автор статьи, опубликованной на сайте этого канала, утверждает, что «по информации, «полученной от украинской разведки», Россия стремится взорвать Мозырский нефтеперерабатывающий завод и затем обвинить в этом Киев».

«Подобная информация – абсолютная ложь, так же как и ранее распространенные западными СМИ обвинения России в совершении абсолютно нелогичных поступков, таких как, например, взрыв газопроводов в Балтийском море, обстрел Запорожской АЭС, находящейся под российским контролем, и прочих», — сказано в заявлении МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что измышления такого рода необходимы украинским властям для оправдания своих террористических акций против объектов гражданской инфраструктуры, в том числе на территории Белоруссии.

До этого в администрации США заявили, что нет необходимости в переброске своих сил из-за ситуации на границе Белоруссии и Литвы.

Ранее президента Литвы назвали дешевым демагогом.