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В Казахстане ожидают визита Путина осенью

Посольство Казахстана сообщило, что в стране ожидают визита Путина осенью

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Александр Казаков/РИА Новости

В Казахстане ожидают визита президента России Владимира Путина осенью для участия в форуме межрегионального сотрудничества двух стран. Об этом сообщается на сайте посольства республики в Москве.

Как заявили в дипмиссии, в пятницу, 18 августа, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с послом Казахстана Дауреном Абаевым. Отмечается, что стороны обсудили «текущее состояние и перспективы казахстанско-российского сотрудничества, взаимодействия в рамках интеграционных структур, а также актуальные вопросы региональной и международной проблематики».

«Важное значение придается запланированному на осень официальному визиту президента РФ Владимира Путина в Казахстан для участия в Форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ», — сказано в сообщении дипмиссии по итогам встречи.

Абаев в ходе встречи также отметил, что «стратегический характер сотрудничества очень хорошо характеризует диалог между лидерами двух стран – доверительный, честный и очень активный».

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе телефонного разговора с Путиным заявил лидеру РФ о своей полной поддержке в его действиях и обсудил с ним предстоящий осенью визит в Казахстан.

Ранее сообщалось, что Казахстан отказался помогать России в обходе санкций.

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