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Памфилова заявила, что России не нужна западная демократия

Глава ЦИК Памфилова: России не нужна демократия в западном понимании

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что России не нужна демократия в «западном понимании». Cоответсвующее заявление она сделала на форуме «Территория смыслов», передает РИА Новости.

Один из участников мероприятия попросил ее прокомментировать высказывания пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который в интервью газете The New York Times якобы назвал президентские выборы в стране «дорогостоящей бюрократией». Позже представитель Кремля опроверг, что произносил именно эту фразу, и обвинил американского журналиста в искажении его слов.

По словам главы ЦИК, демократия является просто способом формирования власти путем выборов.

«А в понимании Запада? Что сейчас происходит на Западе? Эта демократия — не власть большинства, это власть меньшинства», — сказала Памфилова.

Она считает, что такой демократии Российской Федерации не надо.

Памфилова привела «расхожее выражение — настоящая демократия стоит дорого». Она указала, что выборы действительно являются недешевым мероприятием, «но это не удовольствие».

«Если мы хотим формировать власть таким образом, чтобы действительно система управления была качественная, значит, мы действительно должны развивать выборные институты на всех уровнях, и мы будем это делать», — отметила глава ЦИК.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что демократия США уйдет на «помойку истории», если будет доказана коррупция в СМИ.

Ранее сообщалось, что американцы разочаровались в демократии.

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