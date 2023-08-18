Белый дом не стал комментировать материал о неудачах ВСУ

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не станет комментировать доклады разведки с данными о наступлении Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не собираюсь говорить о докладах разведки. На протяжении последних двух лет из разных источников было много аналитики насчет того, как будет развиваться эта война. Мы видели многочисленные изменения в этой аналитике по мере того, как менялась ситуацию на поле боя», — сказал Салливан.

По его словам, государство делает все для поддержки Украины и контрнаступления ВСУ.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что передача истребителей F-16 Украине состоится после завершения подготовки пилотов. В беседе с журналистами Салливан подчеркнул, что США будут готовы в сотрудничестве с Конгрессом одобрить передачу F-16 Украине, что следует и из заявлений президента США Джо Байдена.

По словам советника американского главы, намерение было «формализовано» на этой неделе письмом госсекретаря Энтони Блинкена европейским коллегам. Он также отметил, что США «полностью интегрированы» в процесс обучения, включая взаимодействие инструкторов.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.