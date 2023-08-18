В России ограничили деятельность Интерпола

Министерство внутренних дел РФ решило ограничить деятельность Международной организации уголовной полиции (Интерпола) на территории Российской Федерации. Как отмечено в приказе ведомства от 18 августа, бюро Интерпола теперь может только проводить опросы и наводить справки. Соответствующий документ размещен на интернет-портале правовых актов.

Согласно приказу, бюро Интерпола отныне будет ограничено в возможностях проведения оперативных мероприятий в России, сотрудники организации смогут только проводить опросы, получать справки и проводить отождествление личности.

В нем также отмечается, что ограничения коснутся Международной организации уголовной полиции, Интерпола и Генерального секретариата Интерпола.

В июле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Интерпол блокирует запросы российской стороны по ряду уголовных дел, «пристально контролируя» соответствующие запросы российской стороны.

Ранее в Черногории задержали гражданина РФ, разыскиваемого Интерполом.