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Израиль продлил социальную и медицинскую помощь беженцам с Украины

Израиль продлил социальную и медицинскую помощь беженцам с Украины до конца года

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Reuters

Израиль продлевает до конца года оказание социальной и медицинской помощи украинским беженцам. Об этом сообщается на сайте канцелярия главы израильского кабмина.

«По распоряжению главы правительства (Биньямина Нетаньяху. — «Газета.Ru») и по согласованию с министром финансов было решено продлить оказание социальной и медицинской помощи украинским беженцам до конца года», — сказано в сообщении.

В канцелярии уточнили, что речь идет о 14 213 гражданах Украины, в числе которых 3 600 человек старше 65 лет и 1 500 детей. По информации ведомства, размер выплат составит 100 млн шекелей ($26,3 млн по текущему курсу).

В апреле Нетаньяху заявлял, что Израиль планирует продлить сроки действия виз и оказания медицинских услуг и социальной поддержки украинским беженцам.

16 августа посол Украины в Израиле Михаэль Бродский сообщил об отправке нескольких тонн лекарств украинской стороне.

До этого дипломат заявлял, что страна не передает Украине оружие, поскольку сама ведет военные операции.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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