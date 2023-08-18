США намерены проводить саммит с Японией и Южной Кореей каждый год

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страна намерена каждый год проводить с Японией и Южной Кореей саммит по безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Это означает придание регулярности встречам между нашими лидерами и высокопоставленными должностными лицами с тем, чтобы они проходили на ежегодной основе для обсуждения широкой повестки, включающей вопросы безопасности, технологий, региональной стратегии, экономического сотрудничества», — сказал Салливан.

Он также отметил, что данным решением США открывают «новую эру» и собираются ее продолжать.

Ранее сообщалось, что премьер Японии Фумио Кисида, президент Соединенных Штатов Джо Байден и южнокорейский лидер Юн Сок Ёль планируют договориться о сотрудничестве для поддержания экономической безопасности и сдерживания Китая на трехстороннем саммите. Отмечается, что отношения этих трех стран исторически сосредоточены на ракетно-ядерной программе Северной Кореи.

Также ожидается, что политики обсудят мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также оказание поддержки странам так называемого Глобального Юга, в частности, странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и островных странах Тихоокеанского региона.

Ранее в КНДР заявили о невозможности решения проблемы с США путем диалога.