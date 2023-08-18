В Китае рассказали о продолжении усилий по политическому решению ситуации на Украине

Китай продолжит содействовать политическому урегулированию украинского кризиса на основе принципов, выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил заместитель директора департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Чэн Икунь в беседе с ТАСС.

«На основе принципов, выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином о политическом урегулировании украинского кризиса, в частности на основе документа, который именуется как позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса, <…> мы намерены и дальше усиливать контакты и сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами», — заявил Чэн Икунь.

Он подчеркнул, что Китай и дальше будет прилагать соответствующие усилия исходя из развития ситуации и обстановки для содействия переговорному процессу между сторонами.

Ранее заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что Россия и Украина должны пойти навстречу друг другу для создания благоприятной атмосферы для мирных переговоров.

«Как бы долго этот кризис ни длился, в конечном итоге он будет урегулирован политическими средствами», — подчеркнул дипломат и призвал обе стороны находить такие решения, которые будут снижать уровень негативных ожиданий у каждой из них.

Ранее посол Китая заявил, что Вашингтон не хочет быстрого решения украинского конфликта.