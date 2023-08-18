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В Китае рассказали о продолжении усилий по политическому решению ситуации на Украине

В МИД Китая заявили, что приложат усилия для урегулирования кризиса на Украине

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Thomas Peter/Reuters

Китай продолжит содействовать политическому урегулированию украинского кризиса на основе принципов, выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил заместитель директора департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Чэн Икунь в беседе с ТАСС.

«На основе принципов, выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином о политическом урегулировании украинского кризиса, в частности на основе документа, который именуется как позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса, <…> мы намерены и дальше усиливать контакты и сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами», — заявил Чэн Икунь.

Он подчеркнул, что Китай и дальше будет прилагать соответствующие усилия исходя из развития ситуации и обстановки для содействия переговорному процессу между сторонами.

Ранее заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что Россия и Украина должны пойти навстречу друг другу для создания благоприятной атмосферы для мирных переговоров.

«Как бы долго этот кризис ни длился, в конечном итоге он будет урегулирован политическими средствами», — подчеркнул дипломат и призвал обе стороны находить такие решения, которые будут снижать уровень негативных ожиданий у каждой из них.

Ранее посол Китая заявил, что Вашингтон не хочет быстрого решения украинского конфликта.

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