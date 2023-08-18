Вучич усомнился в способности международного сообщества изолировать Сербию

Часть международного сообщества, которая поддерживает антироссийские санкции, никогда не сможет изолировать Сербию, заявил в эфире «Радио и телевидение Сербии» президент республики Александр Вучич.

Глава государства отметил, что в ближайшее время Белград может столкнуться с очередным обострением внешнеполитического давления. В связи с этим власти страны постараются сохранить неизменной свою позицию по отказу от введения санкций против России, подчеркнул Вучич.

«Удастся ли или нет, увидим, в политике должны быть принципы», — сказал он.

По словам сербского лидера, он «уже 10 лет слушает» доклады о возможных попытках Запада изолировать республику. Однако подобное никогда не произойдет, так как Белград проводит «серьезную и разумную политику».

Также президент оценил ситуацию в зоне украинского конфликта. Вучич указал, что из-за неудач ВСУ на поле боя странам Запада приходится «латать дыры» в общем политическом фронте против России.

Лидер Сербии напомнил, что из-за обширной военной помощи многие ожидали легкой победы Украины. Но текущие события говорят об обратном, резюмировал глава государства.

Ранее Вучич высказался о стойкости российской экономики.