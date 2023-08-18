Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вучич усомнился в способности международного сообщества изолировать Сербию

Вучич заявил, что Сербию никогда не смогут изолировать

close
100%
Darko Vojinovic/AP

Часть международного сообщества, которая поддерживает антироссийские санкции, никогда не сможет изолировать Сербию, заявил в эфире «Радио и телевидение Сербии» президент республики Александр Вучич.

Глава государства отметил, что в ближайшее время Белград может столкнуться с очередным обострением внешнеполитического давления. В связи с этим власти страны постараются сохранить неизменной свою позицию по отказу от введения санкций против России, подчеркнул Вучич.

«Удастся ли или нет, увидим, в политике должны быть принципы», — сказал он.

По словам сербского лидера, он «уже 10 лет слушает» доклады о возможных попытках Запада изолировать республику. Однако подобное никогда не произойдет, так как Белград проводит «серьезную и разумную политику».

Также президент оценил ситуацию в зоне украинского конфликта. Вучич указал, что из-за неудач ВСУ на поле боя странам Запада приходится «латать дыры» в общем политическом фронте против России.

Лидер Сербии напомнил, что из-за обширной военной помощи многие ожидали легкой победы Украины. Но текущие события говорят об обратном, резюмировал глава государства.

Ранее Вучич высказался о стойкости российской экономики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях