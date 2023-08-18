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В МИД РФ прокомментировали удар БПЛА по Москве

МИД РФ: удар дроном по Москве подтверждает преступную сущность властей Киева

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что удар беспилотником по Москве подтверждает преступную сущность украинских властей. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

«Украинским военнослужащим, кто - уверены - понимает всю преступную сущность захватившей их страну бандитской хунты, настоятельно советуем повернуть оружие против нее или же капитулировать перед нашими войсками», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что Москва вновь стала одним из субъектов РФ, по которому пришлись удары украинских беспилотников. Также были атакованы корабли в Черном море и Белгородской области. Ни в одном из инцидентов пострадавших и серьезных разрушений не зафиксировано.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне «Экспоцентра», значимых разрушений зданию не нанесли, добавил глава города.

Минобороны России также отчиталось о попытке «террористической атаки» с использованием беспилотника по объектам в Москве и Подмосковье.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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