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В администрации Байдена скептически относятся к атакам Украины на Крым

CNN: удары по Крыму со стороны Украины встречают скептицизм в Вашингтоне

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

В последние недели Украина усилила удары по Крыму, пытаясь нарушить логистику снабжения ВС РФ, однако официальные лица в Вашингтоне относятся к такой стратегии скептически. Об этом сообщает CNN.

По информации издания, ряд военных и чиновников в администрации президента Джо Байдена расценивают атаки на полуостров как попытку отвлечения внимания и трату военных ресурсов.

«Это немного выбило русских из равновесия, но не дает ничего решающего. И, наверное, для всех было бы лучше, если бы они (украинцы — «Газета.Ru») просто сосредоточились на контрнаступлении», — сказал CNN высокопоставленный представитель Минобороны США.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

12 августа Министерство обороны РФ сообщало о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты.

Позднее Минобороны РФ заявляло, что ВСУ попытались атаковать Крымский мост переделанной ракетой С-200. Также российское оборонное ведомство отмечало, что Украина совершила новую попытку нападения на этот объект, которая была зафиксирована в районе 15:00 мск.

Ранее российские военные пресекли попытку ВСУ совершить теракт на территории Крыма.

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