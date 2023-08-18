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Путин утвердил состав делегации России на генассамблее ООН в сентябре

Лавров по указу Путина возглавит делегацию РФ на 78-й сессии Генассамблеи ООН

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Александр Казаков/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 78-й Генассамблее Организации Объединенных Наций. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Лаврова сопроводят его заместитель Сергей Вершинин, глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя, лидер ЛДПР и глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

В начале августа сообщалось, что правительство Великобритании отказалось выдавать въездные визы делегатам от России для участия в проходившей в Лондоне с 23 по 28 июля по приглашению Международной Морской Организации сессии Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН. Российские делегаты были уполномочены Генассамблеей ООН и Конференцией Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН представлять данные руководящие органы.

Ранее Россия не поддержала программу председательства США в СБ ООН.

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