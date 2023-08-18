Большинство немцев выступило против поставок ракет Taurus Украине

Большинство немцев выступили против поставок ракет большой дальности Taurus на Украину, свидетельствуют данные опроса DeutschlandTrend. По данным исследования, 52% не согласны с подобным развитием событий.

Отправку ракет Вооруженным силам Украины (ВСУ) поддерживают 36% опрошенных.

В разрезе политических предпочтений наибольшее согласие на отправку вооружения выражают сторонники «Зеленых» в числе 68%, еще 23% выступают против. Среди приверженцев Свободной демократической партии Германии большинство опрошенных выступили за поставку. У сторонников партии «Альтернатива для Германии» самый низкий уровень одобрения в 18%. Среди тех, кто поддерживает ХДС/ХСС (блок правоцентристских политических партий в Германии — прим. ред.) позиции разделились практически поровну: 45% выступили за, 48% против.

В начале июля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву оружие дальнего действия, которое может быть использовано для атак по российской территории. По его словам, Германия в этом плане придерживается той же политики, что и США. Украина официально запросила у ФРГ крылатые ракеты Taurus еще в конце мая. К августу призывов к поставкам Киеву дальнобойных ракет стало все больше, в основном со стороны представителей партий из правящей коалиции — коллег Шольца из Социал-демократической партии и их партнеров из Свободной демократической партии.

11 августа в немецких СМИ появилась информация о том, что Германия может поставить Украине ракеты Taurus после того, как добьется ограничения их дальности, чтобы не допустить атак по территории России.

Ранее посол Украины назвал ограничение ударов Taurus равносильным запрету бить пенальти.