В Госдуме предрекли нарастание протестов в конгрессе США против спонсирования Украины

Американские конгрессмены выступают против помощи Украине, так как понимают, что это обременительно для США, такая тенденция будет возрастать. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН.

«Естественно, есть внутренняя борьба, и ряд конгрессменов … понимают, что конфликт для США весьма обременителен, дальнейшее его спонсирование приведет лишь к экономическим потерям США. Поэтому они и протестуют против помощи Киеву. Не сомневаюсь, что таких голосов будет все больше, особенно на фоне предстоящих президентских выборов в США», — сказал парламентарий.

По словам Чепы, желание завершить конфликт на Украине появится у США вместе с пониманием, что события в зоне СВО развиваются не в их пользу.

Раннее газета The Washington Post ссылаясь на источники сообщала, что часть конгрессменов США выступили против нового пакета помощи Украине из-за негативного прогноза американской разведки по поводу контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Ранее в США призвали «прикрыть лавочку» по вливанию денег в Украину.