В ЕС назначили дату заседания по мятежу в Нигере

Евросоюз обсудит санкции и возможную интервенцию Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер 31 августа, сообщил ТАСС дипломатический источник в ЕС.

По словам источника, этот вопрос будет поднят на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в Толедо. Сообщается, что на встрече Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель представит свои предложения по реагированию на мятеж, а участники обсудят способы поддержки ЭКОВАС ввиду возможной интервенции.

До этого сторонники Базума назвали победу мятежников в Нигере концом демократии в Африке.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.

28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.