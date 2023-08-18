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Политолог допустил, что Байден захочет превратиться в миротворца перед выборами в США

Политолог Дудаков допустил, что Байден станет миротворцем перед выборами в США

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Sarah Silbiger/Reuters

Действующий президент США Джо Байден может превратиться в миротворца перед выборами главы государства в 2024 году. Такое мнение высказал в интервью «Ленте.ру» политолог-американист Малек Дудаков.

Если Байден выберет такую линию, то США может начать выступать за урегулирование вооруженного конфликта на Украине, отметил эксперт.

По его словам, все будет зависеть от общественных настроений в Соединенных Штатах, но уже сейчас там наблюдается раскол между Конгрессом и Белым домом. Первая инстанция выступает против выделения денег на военную помощь для Киева.

Внутри Белого дома также наблюдается отдельный раскол, заявил Дудаков. К примеру, в ЦРУ предвещают провал украинского контрнаступления, в то время как другие заявляют о необходимости войны с Россией.

Политолог высказал мнение, что решение о прекращении конфликта на Украине может быть принято в 2024 году, когда Байден захочет стать миротворцем и начнет уговаривать Киев сесть за стол переговоров.

«И у бывшего президента США Дональда Трампа, и у Байдена в случае победы будет более широкое пространство для маневра в вопросе переговоров с Россией. Но Трамп, конечно, более выгоден», — подытожил Дудаков.

В августе кандидат в президенты США и губернатор Флориды Рон Десантис заявлял, что юридические проблемы бывшего президента США Дональда Трампа могут поспособствовать переизбранию его преемника, демократа Джо Байдена.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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