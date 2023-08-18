Захарова заявила о «капитуляции» США после слов Пателя об украинском кризисе

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поздравила американские власти с «капитуляцией». Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Таким образом дипломат отреагировала на недавнее заявление заместителя официального представителя Госдепартамента США Веданта Пателя об украинском конфликте. По словам последнего, Вашингтон будет считать победой полный вывод российских сил с территории Украины.

В ответ Захарова похвалила американского дипломата и отметила, что он «правильно все сказал».

«Хочу поздравить Вашингтон с заявленной Госдепом капитуляцией», — написала представитель МИД РФ.

Ранее президент США Джо Байден обратился к конгрессу с призывом дополнительно выделить $13,1 млрд на военную помощь Украине. Позже американский госсекретарь Энтони Блинкен направил законодателям аналогичный запрос, однако указал сумму в $24 млрд.

Тем не менее Патель, отвечая на соответствующие вопросы журналистов, не смог назвать ожидаемую дату одобрения инициативы со стороны парламентариев.

Более того, по данным газеты The Washington Post, часть конгрессменов отказалась поддержать выделение нового пакета помощи Киеву. В частности, представители Республиканской партии возразили против финансирования Украины из-за скромных результатов контрнаступления.

Ранее Захарова высказалась об отказе МИД РФ продлять визу нидерландской журналистке Еве Хартог.