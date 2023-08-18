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В Нигере предрекли конец демократии в Африке

Сторонники Базума назвали победу мятежников в Нигере концом демократии в Африке

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Stringer/Reuters

Сохранение в Нигере у власти мятежников во главе с Абдурахманом Тчиани станет концом демократии на континенте. С таким заявлением выступил заместитель генерального секретаря Партии за демократию и социализм Нигера Бубакар Сабо. Его слова приводит Associated Press.

«То, что происходит в Нигере, если это удастся, — это конец демократии в Африке. Все кончено. <…> Если мы будем бороться сегодня, то для того, чтобы предотвратить подобные вещи и обеспечить будущее для нашего континента», — сказал Сабо.

Если мятежники добьются успеха, это поставит под угрозу безопасность всей Африки, отметил член партии свергнутого президента Мохаммеда Базума.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.

28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот.

Ранее стало известно, что администрация Байдена ищет способы сохранить военное присутствие в Нигере.

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