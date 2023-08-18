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Политолог рассказал о ловушке, оставленной Соросом в России

Политолог Гагарин: Сорос ушел, но оставил в России кротов

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Luke MacGregor/Reuters

На сегодняшний день деятельность организаций американского инвестора Джорджа Сороса формально прекращена, поскольку объявлена нежелательной. Однако в подполье России затаились его приспешники. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил профессор кафедры политических наук Уральского федерального университета Анатолий Гагарин. Он подчеркнул, что за несколько десятилетий фонд Сороса смог создать в стране серьезную поддерживающую сеть.

«Она, возможно, сократилась количественно. Значительная ее часть перебралась за границу и оттуда уже открыто противостоит отечественной государственной системе. Но какие-то фрагменты структур Сороса до сих пор скрываются у нас, и их функционеры надеются, что им будет оказана определенная поддержка», — указал политолог.

Он напомнил что Сорос пришел в Россию как человек, покровительствующий представителям науки, но затем постепенно перешел к работе с общественным мнением с целью развалить страну.

В июле агентство Bloomberg сообщало, что сеть благотворительных фондов, организаций и программ «Открытое общество» (Open Society Foundations, признан нежелательной организацией в России), учрежденных Соросом, сократит не менее 40% своего персонала по всему миру в ближайшие месяцы.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск сравнил Сороса со злодеем Marvel и заявил, что тот ненавидит человечество.

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