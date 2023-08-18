В Турции заявили о риске для доллара из-за политики США

Турецкий эксперт Эмре Эргюль заявил, что вмешательство США в конфликты представляет риск для доллара. Соответствующая публикация размещена в издании Dünya.

В числе других причин «дедолларизации» мировой экономики Эргюль назвал растущее осознание необходимости диверсификации валютных резервов вследствие рисков чрезмерной зависимости от одной валюты, значительный дефицит бюджета США и санкции, введенные Вашингтоном.

«В последние годы Соединенные Штаты были вовлечены во многие геополитические конфликты, включая войны в Ираке и Афганистане. Эти конфликты усилили напряженность между Соединенными Штатами и другими странами, что сделало некоторые страны менее склонными к использованию доллара», — пишет эксперт.

Другими причинами снижения популярности американской валюты он назвал рост экономики Китая и его политического влияния, а также привлекательность криптовалют.

До этого в Турции призвали отказаться от доллара в торговле с Россией.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.