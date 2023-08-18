Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Турции заявили о риске для доллара из-за политики США

Dünya: вмешательство США в конфликты представляет риск для доллара

close
100%
Shutterstock

Турецкий эксперт Эмре Эргюль заявил, что вмешательство США в конфликты представляет риск для доллара. Соответствующая публикация размещена в издании Dünya.

В числе других причин «дедолларизации» мировой экономики Эргюль назвал растущее осознание необходимости диверсификации валютных резервов вследствие рисков чрезмерной зависимости от одной валюты, значительный дефицит бюджета США и санкции, введенные Вашингтоном.

«В последние годы Соединенные Штаты были вовлечены во многие геополитические конфликты, включая войны в Ираке и Афганистане. Эти конфликты усилили напряженность между Соединенными Штатами и другими странами, что сделало некоторые страны менее склонными к использованию доллара», — пишет эксперт.

Другими причинами снижения популярности американской валюты он назвал рост экономики Китая и его политического влияния, а также привлекательность криптовалют.

До этого в Турции призвали отказаться от доллара в торговле с Россией.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях