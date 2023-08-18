ЕС профинансирует «информационные услуги» для украинских СМИ

Европейская служба внешних связей объявила о поиске подрядчика для медиаподдержки представительства Евросоюза на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на описание тендера. В частности, речь идет о мониторинге освещения тем, связанных с ЕС, украинскими журналистами и поддержке европейского имиджа в соцсетях.

«Цель — сотрудничество с основными, формирующими общественное мнение СМИ, которые пользуются популярностью или влиянием в соответствующих областях, а также обеспечение максимально широкого распространения информации и сигналов о ЕС, отношениях между ЕС и Украиной и деятельности представительства ЕС на Украине», — отмечается в документе.

В рамках проекта, ведомство намерено подготовить 48 еженедельных информационных бюллетеней о политике и инициативах ЕС, а также 300 «специальных новостных» сообщений. Кроме того, подрядчик должен подготовить или «обновить» пулы журналистов на телевидении, радио и в блогосфере. Объем финансирования составит €1,54 млн.

В конце июля ЕС выделил Украине новый транш в размере €1,5 млрд в рамках макрофинансовой помощи на поддержку и восстановление страны после конфликта. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее СМИ узнали о предложении главы евродипломатии Жозепа Борреля увеличить поставки ВСУ на миллиарды евро.