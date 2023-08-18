В США рассказали о капитуляции Вашингтона перед Тегераном

Мир видит, как США капитулируют перед требованиями верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в рамках сделки «услуга за услугу» по освобождению американских заключенных в обмен на разморозку иранских активов, хранящихся в Южной Корее. Избирательное отношение Америки к рестрикциям может привести к несоблюдению вторичных санкций со стороны третьих стран, пишет The Hill.

«Более широкий вопрос заключается в следующем: как мы можем ожидать, что такие страны, как Турция, Индия и другие в Европе, будут применять американские вторичные санкции против России, Ирана и Китая, отказываясь от своих собственных экономических интересов, когда Байден и Блинкен действуют так вопиюще, подрывая наши собственные интересы?», — говорится в тексте.

Чтобы первичные санкции Америки сработали, ее союзники должны применять вторичные санкции, которые представляют собой простой выбор: вести дела либо с США, либо со страной, на которую распространяются санкции, отмечает издание.

Учитывая, что Америка сама избирательно относится к наложенным ограничениям, администрация Байдена не должна удивляться, что большая часть мира уклоняется или игнорирует вторичные санкции в отношении Ирана, России или Китая, пишет The Hill.

США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными. Об этом пишет The New York Times.

«Пятерым американским заключенным будет разрешено покинуть Иран в обмен на то, что Тегеран получит доступ к $6 млрд на гуманитарные цели, а США освободят нескольких заключенных в тюрьму иранцев», — сообщает издание.

Отмечается, что переговоры США с Ираном относительно этого соглашения длились на протяжении двух лет в закрытом режиме.

Ранее Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций против РФ.