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В Италии заявили об отсутствии зависимости от российского газа

Пикетто назвал практически нулевой зависимость Италии от поставок газа из России

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин назвал зависимость страны от поставок российского наза «практически нулевой». Такое заявление было сделано им в интервью Il Messaggero.

«До прошлого года российский газ, поступавший в Европу по трубопроводам, составлял около 40% потребления в ЕС. Сегодня, что касается Италии, мы можем говорить о практически нулевой зависимости», — заявил Пикетто-Фратин.

По его словам, газохранилища страны уже заполнены до отметки выше 90%, причем на два месяца раньше, чем в 2022 году. Министр выразил уверенность в том, что политика диверсификации правительства позволит Италии благополучно пережить зиму и отопительный сезон.

До этого глава торговой палаты Пелаццо заявил о невозможности Италии отказаться от газа из России.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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