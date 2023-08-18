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Зампостпреда РФ при ООН рассказал о расползании оружия с Украины по всему миру

Полянский: поставляемое на Украину западное вооружение всплывает по всему миру

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MFA Russia/Global Look Press

Зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза по вопросу поставок оружия на Украину заявил о расползании западной военной помощи Киеву через черные рынки на Балканы, в Африку и Латинскую Америку. Его слова приводит Telegram-канал российского представительства.

«Из-за тотальной коррупции в украинской армии западное оружие бесконтрольно «расползается» по миру, «всплывая» через «черный рынок» в зонах конфликтов, на Балканах, в Африке, Латинской Америке, напрямую подрывая региональную безопасность», — сказал дипломат.

Он отметил, что ответственность за это несут западные поставщики, которые игнорируют взятые на себя обязательства отслеживать конечного пользователя оружия и техники.

Часть западного оружия, отправленного на Украину, была украдена в 2022 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона. Согласно документу, датированному октябрем 2022 года, преступники, «бойцы-добровольцы» и торговцы оружием украли некоторое количество предоставленного украинским войсками оружия и снаряжения.

Ранее Шойгу заявил, что передаваемое Киеву оружие попадает в руки террористов.

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