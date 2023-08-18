Глава МИД Турции обсудит с Лавровым зерновую сделку

Возможные перспективы зерновой сделки глава МИД Турции Хакан Фидан собирается обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

Издание обратило внимание, что дискуссия предвосхитит возможную встречу президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина,

Власти Турции предположили, что черноморская инициатива в дальнейшем может развиваться тремя путями. Если стороны не придут к соглашению, то это станет причиной обострения продовольственного кризиса и военной конфронтации.

По второму сценарию, возможно создание альтернативных маршрутов, в числе которых экспорт украинской сельхозпродукции по Дунаю. Турецкие власти также не исключают, что зерновой коридор может возобновить работу в прежнем формате, если разрешить «некоторые озабоченности России».

Накануне в Турции опровергли информацию о поиске альтернативных маршрутов для зерна.

Ранее первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор.