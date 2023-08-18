Трамп передумал раскрывать фальсификации итогов выборов 2020 года

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп отменил брифинг, где собирался раскрыть подробности фальсификации итогов президентских выборов в штате Джорджия в 2020 году. Политик написал об этом в своей социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

Трамп уточнил, что вместо того, чтобы представлять доклад о фальсифицированных и украденных президентских выборах 2020 года в Джорджии, его адвокаты решили сосредоточиться на доказательствах «в виде официальных юридических документов» и добиться отклонения обвинений в адрес экс-президента США.

«В связи с этим пресс-конференция более не требуется», — пояснил Трамп.

Ранее бывший американский лидер анонсировал на 21 августа «неопровержимый доклад» о фальсификации результатов президентских выборов в Джорджии.

В середине августа Большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против экс-президента обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет.

Накануне Трамп рассказал о попытке посадить его в тюрьму пожизненно.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.