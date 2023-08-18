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Япония, США и Южная Корея договорятся сотрудничать для сдерживания Китая

Nikkei: лидеры Японии, США и Южной Кореи хотят сотрудничать для сдерживания КНР

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Tyrone Siu/Reuters

Премьер Японии Фумио Кисида, президент Соединенных Штатов Джо Байден и южнокорейский лидер Юн Сок Ёль планируют договориться о сотрудничестве для поддержания экономической безопасности и сдерживания Китая на трехстороннем саммите, пишет газета Nikkei.

В публикации говорится, что отношения этих трех стран исторически сосредоточены на ракетно-ядерной программе Северной Кореи.

«Пятничный саммит расширит это сотрудничество, включив в него сдерживание Китая и экономическую безопасность», — пишут журналисты.

Также ожидается, что политики обсудят мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также оказание поддержки странам так называемого Глобального Юга, в частности, странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и островных странах Тихокеанского региона.

Согласно заявлениям Белого дома, президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 18 августа проведут саммит в загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном.

Ежегодные учения Южной Кореи и США «Щит свободы Ульчи» будут проходить с 21 по 31 августа.

Ранее в КНДР заявили о невозможности решения проблемы с США путем диалога.

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