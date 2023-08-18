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Французский политик обвинил Запад в затягивании украинского конфликта

Французский политик Филиппо: конфликт на Украине может затянуться из-за Запада

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Vincent Isore/Global Look Press

Конфликт на Украине может затянуться из-за действий Запада, страны которого с самого начала предпринимали для этого все возможные шаги. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в Twitter.

Он отметил, что к обострению ситуации на Украине привели, в частности, поставки вооружений и финансирование Киева со стороны западных государств.

«Украина: надвигается призрак долгой войны» звучит во всех заголовках с самого утра. Какое напряжение! Они с самого начала делали абсолютно все, чтобы этот конфликт затянулся и приобрел всеобщий характер», — сказано в сообщении. При этом, он призвал остановить Запад.

15 август старший научный сотрудник Королевского института международных отношений Кир Джайлз говорил, что неудачи украинской армии в ходе контрнаступления спровоцировали недостаточные объемы поставок западной военной помощи. Он отмечал, что конфликт на Украине может затянутся на гораздо более продолжительное время, чем предполагали военные эксперты вначале.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что, по его мнению, Евросоюзу нужно прекратить поддерживать Украину из-за того, что ее «поражение уже наступило».

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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