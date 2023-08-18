В МИД КНР сообщили об участии Си Цзиньпина в саммите БРИКС в ЮАР

Председатель КНР Си Цзиньпин 21-24 августа посетит Южно-Африканскую Республику, где примет участие в XV саммите БРИКС. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин, слова которой приводятся на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

«По приглашению президента ЮАР Сирила Рамапосы председатель КНР Си Цзиньпин с 21 по 24 августа совершит официальный визит в Южно-Африканскую Республику и примет участие в XV саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге», — сказано в сообщении.

По ее словам, Си Цзиньпин во время проведения саммита намерен провести встречи с Рамапосой и другими лидерами государств БРИКС.

16 августа пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявлял, что республика впервые направит свою делегацию на мероприятия саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге.

До этого сообщалось, что власти ЮАР пригласили на предстоящий саммит лидеров всех стран — кандидатов на вступление в клуб. Также в Йоханнесбург могут прилететь главы ряда африканских государств, однако точное число гостей пока не раскрывается.

Ранее Кремль раскрыл формат участия России в саммите БРИКС.