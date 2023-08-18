В Совфеде РФ отреагировали на согласие США передать Украине F-16 из ЕС

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на решение США передать истребители F-16, которые принадлежат Дании и Нидерландам. Свое мнение об этом он высказал в Telegram-канале.

«Отправка Украине F-16 — значимый с политической точки зрения, но в основном символический шаг», — заявил он.

По его словам, Вашингтону важно показать поддержку Киеву, поэтому передача нескольких военных самолетов через союзников в следующем году должна стать тому подтверждением.

«Передача нескольких F-16 призвана создать иллюзию военной перспективы для Украины и западного альянса», — отметил Пушков.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США одобрили передачу Киеву истребителей F-16 от Дании и Нидерландов. Согласно данным агентства, эти страны направят имеющиеся в их распоряжении истребители Киеву после того, как завершится обучение украинских пилотов управлению F-16.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.