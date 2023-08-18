Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в интервью японскому агентству Kyodo News заявил, что президент США Джо Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном «без предварительных условий».

«Мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий», — заявил Кирби.

Он добавил, что пока КНДР не дала положительный ответ на предложение.

14 августа стало известно, что глава КНДР посетил ряд военных заводов, в том числе по производству тактических ракет, где ознакомился с ходом производства и поставил цель увеличить мощности, чтобы удовлетворить потребности армии. Мероприятие прошло на фоне планов Южной Кореи и США провести ежегодные учения «Щит свободы Ульчи», которые продлятся до 31 августа.

До этого Ким Чен Ын заявил об усилении наступательной подготовки армии КНДР.

Ранее стало известно, какие советские фильмы любят в Северной Корее.