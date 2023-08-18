МИД РФ: США и Украина не ответили на вопросы России о деятельности биолабораторий

США и Украина не ответили на вопросы России о деятельности биологических лабораторий. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов. Его слова приводит РИА Новости.

«На консультативном совещании Вашингтон и Киев свели всю свою аргументацию к голословному обвинению России в дезинформации, не дали никаких исчерпывающих ответов на конкретные обоснованные вопросы, которые были заданы российскими экспертами», — заявил он.

По его словам, Москва не получила ответы на вопросы о взаимодействиях Пентагона и подрядчиков со стороны Киева в военно-биологической сфере.

Он отметил, что РФ выдвигает развернутую аргументацию, а в ответ не получает никаких содержательных ответов по существу.

16 августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в США могут применить так называемых оборонительные биотехнологии в наступательных целях и подготовить новую пандемию, занимаясь мутацией вирусов. Также он сообщил, что США могут проводить полный комплекс военно-прикладных работ с опасными патогенами — компонентами биологического оружия.

Ранее Кириллов заявил, что эксперименты военных США с комарами провоцируют возникновение искусственных очагов эпидемий.