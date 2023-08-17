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Кулеба обрадовался телефонному разговору с главой МИД Мавритании

Кулеба назвал историческим звонок главы МИД Мавритании Мерзуга

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Fabrizio Bensch/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим мавританским коллегой Мохаммедом Салемом Ульд Мерзугом. В своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) он отметил, что впервые в истории двух государств дипломаты созвонились друг с другом.

«Мы вошли в историю с моим мавританским коллегой Мохаммедом Салемом Ульд Мерзугом, проведя первый в истории телефонный разговор между министрами иностранных дел Украины и Мавритании», — написал Кулеба.

Он добавил, что в ходе переговоров обсуждались вопросы, связанные с двусторонними отношениями Украины и Мавритании. Кулеба подчеркнул, что поговорил с Мерзугом о реализации «потенциала украинско-мавританского партнерства».

В 2023 году Кулеба поехал со своим первым турне по странам Африки. Как отмечали в украинском ведомстве, целью поездки по разным странам континента стала попытка увеличить количество сторонником «формулы миры» по конфликту на Украине, которую выдвинул президент республики Владимир Зеленский. В МИД Украины подчеркивали, что в Африке министр искал и новые перспективы для украинского бизнеса.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского назвали «наивным пацаном», «обманщиком» и «клоуном».

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