Контрнаступление Украины не достигло серьезных результатов, на которые рассчитывали в США, заявил бывший советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, передает ТАСС. По его словам, ВСУ не показали каких-либо стратегически значимых успехов.

«Украинское весеннее наступление не увенчалось тем успехом, на который мы надеялись. Да, они добиваются небольших продвижений, но на настоящий момент не добились ничего стратегически значимого. По моему мнению, одна из причин — задержки и отсутствие стратегии при поставках вооружений, боеприпасов и разведданных», — отметил Болтон.

До этого глава Минобороны России Сергей Шойгу констатировал, что Вооруженные силы Украины не достигли целей в ходе контрнаступления ни на одном из направлений с 4 июня.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.