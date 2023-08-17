Лукашенко назвал условие вступления Минска в конфликт на Украине

Белоруссию никто не пытается втянуть в конфликт на Украине, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. В интервью украинской журналистке Диане Панченко он отметил, что Минск не присоединится к боевым действиям, если не будет вторжения на его территорию.

«Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этом конфликте участвовать. В этой горячей войне. Но помогать России мы будем всегда — это наши союзники. Вы знаете, что и боевое слаживание, и подготовка, и боеприпасы, оружие, и прочее — вам 55 стран помогают. А России вот так открыто помогает только Беларусь», — цитирует слова Лукашенко «БелТА».

Он добавил, что вступления Минска в конфликт не требует и Россия, в том числе его коллега Владимир Путин. Лукашенко подчеркнул, что гипотетическое подключение Белоруссии к конфликту бессмысленно.

«Глупость полная. Знаете почему? Потому что это ничего не даст. Дополнительно 70 000 войск ничего не дадут, ничего. У них хватает живой силы и техники. Поэтому вовлекать Беларусь... Что это даст? Вот вы мне скажите, что это даст, если мы начнем воевать против Украины? Ничего», — заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко спрогнозировал, как закончится конфликт на Украине.