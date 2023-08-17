Российское постпредство в ООН осудило США за обсуждение ситуации в КНДР

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что действия США по обсуждению ситуации в Северной Корее не имеют под собой оснований, являются пропагандой и противоречат мандату Совбеза ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, предпринятые американской стороной шаги не имеют под собой никаких оснований, носят пропагандистский характер, а также противоречат мандату СБ ООН.

Полянский считает, что проблематика прав человека не входит в мандат Совбеза, и добавил, что заседание по Северной Корее не было изначально заявлено в проекте программы работы, предложенной Соединенными Штатами в начале августа.

До этого министр обороны КНДР Кан Сун Ман заявил, что деятельность Соединенных Штатов свидетельствует о том, что предложения об урегулировании конфликта на Корейском полуострове посредством диалога являются пустым звуком.

По словам Кан Сун Мана, власти КНДР твердо убеждены в невозможности решения проблем в отношениях с США путем переговоров. Ситуация не изменится до тех пор, пока Белый дом навсегда не откажется от своей конфронтационной линии.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.