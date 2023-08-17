Большинство жителей США не устраивает экономическая политика Байдена

Действия правительства США во главе с президентом Джо Байденом в сфере экономики вызывают негативную реакцию у большинства американцев, согласно опросу Associated Press-NORC. По исследованию, только 36% респондентов позитивно оценивают экономическую политику главы государства, а обратной точки зрения придерживаются 63% опрошенных.

Как отмечается, внешняя политика Байдена также в большей степени воспринимается негативно — 56% недовольны действиями Белого дома в этой сфере. Одобряют работу президента в этом направлении 42% респондентов.

По информации Politico, в последние месяцы администрация Байдена сильно раскручивает экономические усилия президента на фоне падения инфляции, устойчивого роста рабочих мест и уменьшения разговоров о грядущей рецессии. Издание подчеркивает, что глава государства изо всех сил пытался завоевать популярность американцев.

Ранее Байдена обвинили в разорении США ради Украины.