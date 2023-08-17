Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине оценили возможность выполнения условий о членстве в ЕС

В Киеве признали, что к осени не смогут выполнить условия для членства в ЕС

close
100%
Global Look Press

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев не сможет к октябрю 2023 года полностью выполнить все семь рекомендаций Евросоюза, которые необходимы для запуска переговоров о вступлении в сообщество. Об этом сообщает ТАСС.

«Я точно могу сказать, что в октябре мы не услышим, что выполнили все семь рекомендаций на 100%, потому что мы говорим об основополагающих трансформациях в государстве», — рассказала Стефанишина.

Она добавила, что к октябрю Киев планирует «обеспечить выполнение всех согласованных законодательных и институциональных шагов».

По ее словам, украинское правительство надеется на то, что политическое решение о членстве страны в ЕС все же будет принято и «последней возможностью» для этого станет декабрь.

До этого премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы Кая Каллас, Кришьянис Кариньш и Ингрида Шимоните выступили в Таллине с совместным заявлением о полной поддержке Украины на пути в НАТО и Европейский союз.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях