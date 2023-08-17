На Украине оценили возможность выполнения условий о членстве в ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев не сможет к октябрю 2023 года полностью выполнить все семь рекомендаций Евросоюза, которые необходимы для запуска переговоров о вступлении в сообщество. Об этом сообщает ТАСС.

«Я точно могу сказать, что в октябре мы не услышим, что выполнили все семь рекомендаций на 100%, потому что мы говорим об основополагающих трансформациях в государстве», — рассказала Стефанишина.

Она добавила, что к октябрю Киев планирует «обеспечить выполнение всех согласованных законодательных и институциональных шагов».

По ее словам, украинское правительство надеется на то, что политическое решение о членстве страны в ЕС все же будет принято и «последней возможностью» для этого станет декабрь.

До этого премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы Кая Каллас, Кришьянис Кариньш и Ингрида Шимоните выступили в Таллине с совместным заявлением о полной поддержке Украины на пути в НАТО и Европейский союз.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.