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Выплату по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет сохранят

Путин поручил сохранить выплаты родителям ребенка-инвалида до 18 лет

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству внести в законы изменения о сохранении права на ежемесячную выплату родителю, который ухаживает за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в нормативные правовые акты РФ изменений, которые предусматривают сохранение права на ежемесячную выплату родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, в случае частичной занятости таких родителя или опекуна», — отмечается в документе.

Срок выполнения поручения до 1 октября 2023 года. Ответственный за его исполнение — премьер-министр России Михаил Мишустин.

Также глава российского государства поручил российскому правительству платить ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка вне зависимости от улучшения материального положения. Поручение необходимо выполнить в срок до 1 октября 2023 года.

Ранее Путин утвердил празднование Дня анимации РФ — он отмечается 8 апреля.

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