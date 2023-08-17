Эксперт объяснил отказ Украины от транзита российского газа

Украина отказывается от переговоров о продолжении транзита российского газа в Европу по указке США. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. При этом, по его словам, с экономической точки зрения Киеву было бы выгодно сохранить газопровод действующим.

«Вашингтон давно заинтересован в разрыве газового сотрудничества России и Европы. Штаты, судя по всему, инициировали взрывы на «Северных потоках», давили на ЕС с просьбой отказаться от любого ресурсного взаимодействия с Москвой», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что сохранение договора о транзите выгодно и России, поскольку на сегодняшний день нет иных газопроводов, с помощью которых Москва могла бы выполнить обязательства по договорам с Европой. Остаться на этом рынке — задача принципиальная, заключил Юшков.

16 августа глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что его страна не собирается вести переговоры с Россией по поводу продления контракта на транзит газа в Европу. По его мнению, 2024 год «будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа».

Ранее директор центра экономики отраслей ТЭК фонда «Центр стратегических разработок» Александр Амирагян назвал выручку «Газпрома» от транзита газа через Украину.