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Страны Балтии поддержали Украину на пути в НАТО и ЕС

Премьеры стран Балтии заявили о полной поддержке Украины на пути в НАТО и ЕС

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы Кая Каллас, Кришьянис Кариньш и Ингрида Шимоните в четверг выступили в Таллине с совместным заявлением о полной поддержке Украины на пути в НАТО и Европейский союз. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе правительства Эстонии подчеркнули, что премьер-министры стран Балтии считают, что вступление в Североатлантический альянс даст Украине гарантии безопасности.

«Мы непоколебимо поддерживаем усилия Украины по скорейшему вступлению в альянс. Украина доказала свою готовность продвигать наши общие принципы демократии, свободы личности и верховенства закона и способствовать обеспечению безопасности Североатлантического региона», — подчеркнули в пресс-службе.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Осло заявил, что Альянс продолжит помогать Украине до ее победы в конфликте с Россией.

Лидеры Запада неоднократно заявляли, что будут помогать Украине «столько, сколько потребуется».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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