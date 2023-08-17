В Киеве сделали признание по ситуации вокруг вступления в ЕС

Власти Украины не успеют полностью завершить работу по семи рекомендациям Еврокомиссии, реализация которых необходима для вступления в Евросоюз, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает «Европейская правда». По ее словам, это не должно повлиять на запуск переговорного процесса по интеграции.

«В октябре мы точно обеспечим выполнение всех институциональных шагов. У нас возникают новые задачи, например — полноценное выполнение антикоррупционной программы. Наша задача — чтобы эти новые задачи не становились условием (для начала переговоров)», — отметила Стефанишина.

Она добавила, что Киев не сможет к октябрю реализовать фундаментальные реформы, на внедрение которых требуются годы. Стефанишина подчеркнула, что ЕК должен принять решение по переговорам с Украиной в середине осени или в начале зимы.

Украина активизировала усилия по вступлению в Евросоюз с началом российской военной операции в конце февраля 2022 года. На фоне конфликта Киеву получил статус кандидата в ЕС и пообещал дойти до этапа переговоров о вступлении в 2023 году. При этом к концу июня Украина выполнила лишь 2 из 7 условий, необходимых для старта переговорного процесса.

Ранее в Европе назвали обязательное условие для вступления в ЕС.