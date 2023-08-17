Стала известна реакция стран НАТО на слова о возможных уступках Украины РФ

Слова главы офиса генсека НАТО Стиана Йенссена о возможном предоставлении Украине членства в НАТО в обмен на территориальные уступки России стали неожиданностью для стран альянса. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.

«Западные союзники давно подчеркивают важность территориальной целостности Украины и заявляют, что только Киев должен решать, когда и как вести переговоры с Москвой», — отметили в издании.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Один из источников Politico в странах Западной Европы подчеркнул, что союзники по НАТО никогда не обсуждали возможность принятия Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки.

При этом другой источник агентства признался, что понимает мыслей Йенссена, однако «на данный момент это не то, что нужно обсуждать».

Ранее в США опровергли заявления о возможности включения Украины в НАТО при отказе от территорий.

16 августа Йенссен назвал ошибкой свои слова об уступке Украиной территорий в обмен на вступление в НАТО.

15 августа он предположил, что Украина может вступить в блок при отказе от части своих территорий в пользу России.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить для вступления в НАТО.