Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В офисе Зеленского обвинили Саркози в участии в сговоре по «захвату» территорий Украины

Подоляк: Саркози сознательно участвовал в сговоре по захвату территорий Украины

close
100%
Global Look Press

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил бывшего лидера Франции Николя Саркози в участии в «преступном сговоре» по «захвату» украинских территорий. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Экс-президент Франции ушел с поста главы государства за два года до воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

«Нельзя в 2023 году повторять «опыт Саркози», который сознательно участвовал в преступном сговоре для захвата РФ территорий Украины с последующей организацией масштабного геноцида и войны», — отметил Подоляк.

16 августа Николя Саркози заявил, что полуостров Крым был и остается территорией России, поэтому разговоры о его возвращении в состав Украины являются иллюзией.

Также Саркози выразил мнение, что Украина должна быть мостом между Российской Федерацией и Европой, из-за чего ей необходимо придерживаться нейтрального статуса. Бывший французский президент считает, что Украине «не место в Европейском союзе.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях