Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил бывшего лидера Франции Николя Саркози в участии в «преступном сговоре» по «захвату» украинских территорий. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Экс-президент Франции ушел с поста главы государства за два года до воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

«Нельзя в 2023 году повторять «опыт Саркози», который сознательно участвовал в преступном сговоре для захвата РФ территорий Украины с последующей организацией масштабного геноцида и войны», — отметил Подоляк.

16 августа Николя Саркози заявил, что полуостров Крым был и остается территорией России, поэтому разговоры о его возвращении в состав Украины являются иллюзией.

Также Саркози выразил мнение, что Украина должна быть мостом между Российской Федерацией и Европой, из-за чего ей необходимо придерживаться нейтрального статуса. Бывший французский президент считает, что Украине «не место в Европейском союзе.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.