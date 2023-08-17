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В Турции опровергли информацию о поиске альтернативных маршрутов для зерна

Star: Турция не работает над альтернативами зерновой сделке

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Vadim Ghirda/AP

Усилия турецких властей направлены на возобновление зерновой сделки, а не на поиск альтернативных маршрутов. Об этом написала газета Star, ссылаясь на источники в министерстве национальной обороны страны.

«Наши усилия направлены на возобновление действия соглашения о зерновом коридоре, и никакой другой работы, <…> не ведется», — уточнил источник.

В ведомстве напомнили, что по зерновому коридору было отгружено около 33 млн тонн сельхозпродукции. В министерстве указали, что ряд стран работают над альтернативными маршрутами, не конкретизировав названия этих государств.

17 августа Турция выразила готовность гарантировать проход через проливы судам с зерном. Власти Анкары напомнили, что на данный момент ни один сухогруз пока не отправился из украинских портов.

Днем ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил о проработке альтернативы зерновой сделке.

Ранее посол в Анкаре напомнил об условиях возобновления черноморской инициативы.

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