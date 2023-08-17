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Эстония планирует поддержать Украину в совместной декларации G7

Эстония присоединилась к декларации стран G7 о поддержке Украины

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Depositphotos

Эстония поддержала совместную декларацию стран G7 о поддержке Украины. Об этом заявили в пресс-службе правительства республики на официальном сайте.

«Правительство Эстонии приняло решение о присоединении к совместной декларации стран G7 о долгосрочной поддержке Украины», — уточняется в публикации.

Как добавил глава эстонского Министерства иностранных дел Маргус Цахкна, присоединяясь к декларации, страна вновь демонстрирует свою непоколебимую поддержку Киева.

«Мы готовы взять на себя долгосрочные обязательства в области безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя, обеспечить свободное и демократическое будущее страны», — пояснил министр иностранных дел Эстонии.

Точные обязательства, которые появятся у Эстонии на фоне поддержки декларации G7, будут определены во время переговоров с украинской стороной.

До этого в офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали декларацию G7 по Украине важной победой Киева на пути в Североатлантический альянс.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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