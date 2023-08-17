В Совфеде не исключили, что украинцев привлекут к провокациям «под русских» в Африке

Западные страны могут использовать украинских наемников для провокаций «под русских» в Африке. С таким заявлением выступил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов в своем Telegram-канале.

«Первое, что приходит на ум, — проведение антироссийских провокаций по типу инсценировок <…> в Буче», — написал Климов.

В качестве примера он также привел «отравление» Скрипалей в Англии или подрывы со стороны так называемых «белых касок» в Сирии. Сенатор счел украинских наемников находкой для провокаторов, так как внешне украинца и русского отличит не всякий.

Климов подчеркнул, что подобные диверсии будет легче списать на «руку Москвы». В Африке это даст шанс злоумышленникам усложнить отношения с Россией. По мнению сенатора, настало время «предупредить африканских товарищей о такого рода провокаторах».

В июле стало известно, что Россия проведет расследование провокации в Буче.

Ранее российское командование прокомментировало провокации со стороны боевиков в Сирии.