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Бывшая глава МИД Австрии объяснила, почему Макрон хотел попасть на саммит БРИКС

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Макрон признает повышение значения БРИКС

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Stephanie Lecocq/Reuters

Бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль объянила ТАСС, почему президент Франции Эммануэль Макрон так рвется на саммит БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) в ЮАР.

Кнайсль считает, что ранее деятельность БРИКС «просто не волновала» европейские страны. Она указала на отсутствие какой-либо документации, которая отражает взгляд на объединение. Политик объяснила такой подход «евроцентризмом» европейских чиновников.

«Теперь президент Макрон стучится в дверь, рвется и говорит: «Пожалуйста, можно я приду на вечеринку?». Мы видим полную трансформацию геополитики, международных отношений, которая затрагивает и институты», — сказала она.

До этого глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявляла, что президента Франции не пригласили на саммит БРИКС.

20 июня глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна подтвердила, что французский лидер хотел бы получить приглашение на следующий саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), который запланирован на 22-24 августа в Йоханнесбурге.

Ранее Кремль раскрыл формат участия России в саммите БРИКС.

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